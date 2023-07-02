عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك

كتب أحمد جمعة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الأحد، مواطنا من مدينة الخليل.

وحسب وكالة أنباء فلسطين، ذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب امير نظمي حريز، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني، السبت، تصريحات الوزير اليميني المتطرف سموتريتش، التي أعرب فيها عن دعمه إرهاب المستوطنين، خاصة عصابة "شبيبة التلال" الإرهابية.

وقال المجلس - في بيان - "إن هذه التصريحات تؤكد من جديد التطرف والفاشية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تدعم إرهاب المستوطنين وتوفر لهم الحماية وتشجعهم على تصعيد عدوانهم على الشعب الفلسطيني".

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف جدية على الأرض لإيقاف إرهاب حكومة المُستوطنين المتطرفة، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.