عاطلان يعترفان بالاتجار فى الأسلحة بالقاهرة ويكشفان عن مصدر الحصول عليها

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم القبض عليهما في القاهرة، وبحوزتهما 5 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات، بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، وذكرا أمام رجال المباحث أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات بين عملائهما، لتحقيق مكاسب طائلة.

أضاف المتهمان أنهما يستخدمان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، في نقل الأسلحة والذخيرة لعملائهما، عقب التواصل معهم هاتفيا، وكشف العاطلان عن مصدر حصولهما على الأسلحة والذخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري الأسلحة النارية غير المرخصة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (عدد 5 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – 2 هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.