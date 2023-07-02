ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة فى باب الشعرية

كتب محمود عبد الراضي

ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على عنصرين إجراميين، بحوزتهما أسلحة نارية بقصد الاتجار، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (عدد 5 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.