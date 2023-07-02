اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يوليو 2023 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: مدراء المدراس فى إنجلترا ينضمون إلى المعلمين فى إضرابهم بالعام الجديد

الأحد، 02 يوليو 2023 10:40 ص
صحيفة: مدراء المدراس فى إنجلترا ينضمون إلى المعلمين فى إضرابهم بالعام الجديد ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن مدراء المدارس فى إنجلترا سينضمون إلى المعلمين في إضراب في العام الدراسي الجديد، وفقًا للاتحاد الذي يمثلهم - وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من إغلاق المدارس اعتبارًا من سبتمبر.

وأخبرت الرابطة الوطنية لمدراء المدارس (NAHT) "الأوبزرفر" أنه على الرغم من أن الاقتراع على الإضراب الخاص بها لن يغلق حتى نهاية يوليو، إلا أنها "واثقة" من أنها ستتجاوز العتبة المطلوبة لاتخاذ هذا الإجراء ، بناءً على الاقتراع الداخلي.

وقالت الصحيفة إن المدارس في إنجلترا تواجه مزيدًا من الاضطراب هذا الأسبوع ، مع خروج المدرسين المنتمين إلى الاتحاد الوطني للتعليم (NEU) مرة أخرى يومي الأربعاء والجمعة، وإغلاق العديد من المدارس كليًا أو جزئيًا.

وقالت الرابطة الوطنية لمدراء المدارس إن مديري المدارس ، الذين يكافحون للتعامل مع النقص في المعلمين وموظفي الدعم واحتمال حدوث عجز خطير في العام المقبل ، "يتأذون ويغضبون" لأن وزيرة التعليم، جيليان كيجان، اتهمت مرارًا وتكرارًا المعلمين المضربين بالفشل في وضع اهتمامات التلاميذ أولاً.

وقال بول وايتمان، الأمين العام للرابطة الوطنية لمدراء المدارس "يرى المدراء حقيقة التوجيه الخاطئ المخزي من هذه الحكومة وهم يحاولون كسب التعاطف العام. إنهم يخوضون معركة سياسية ولا يهتمون بالعواقب التي يدفع ثمنها الأطفال ".

وأضاف أن جميع مستويات مهنة التدريس أصبحت الآن "متحدة في يأسهم".

قال مات جيسوب ، مدير إحدى المدارس الابتدائية في كمبريا: " لا يوجد جانب واحد من نظام التعليم ليس في أزمة في الوقت الحالي ".

وأوضح جيسوب إن مدرسته الريفية الصغيرة تكافح من أجل منح الأطفال الدعم الذي يحتاجونه بعد 12 عامًا من التخفيضات في الخدمات العامة الخارجية ، بما في ذلك دعم الصحة العقلية والاحتياجات التعليمية الخاصة.

وأوصت هيئة مراجعة المعلمين في المدارس المستقلة المعلمين بالحصول على زيادة 6.5% في الأجور – 2% أعلى من العرض الحكومي الذي رفضه المعلمون بأغلبية ساحقة في أبريل. لكن وزيرا كبيرا للخزانة أكد نهاية الأسبوع الماضي أن الحكومة ستكون مستعدة لعرقلة مثل هذه التوصيات.

 

 


إضرابات بريطانيا

بريطانيا

اضراب بريطانيا

اضراب المعلمين فى بريطانيا

ريشى سوناك

رئيس وزراء بريطانيا

إضرابات إنجلترا



الموضوعات المتعلقة

عمال تصوير الأشعة فى مستشفيات إنجلترا ينضمون لإضرابات قطاع الصحة فى يوليو

السبت، 01 يوليو 2023 11:32 ص

إلغاء عشرات الرحلات فى مطار جنيف بسبب إضراب الموظفين

الجمعة، 30 يونيو 2023 05:00 م

أزمة الإضرابات فى بريطانيا مستمرة.. النقابات تحذر حكومة ريشى سوناك من التراجع عن زيادات الأجور لكبح جماح التضخم.. الأطباء المبتدئون فى انجلترا يعلنون أطول إضراب فى تاريخ هيئة الصحة.. وطلاب الجامعات آخر الضحايا

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:00 ص

نتائج عشرات الآلاف من طلاب الجامعات البريطانية معلقة بسبب إضراب المصححين

السبت، 24 يونيو 2023 01:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة