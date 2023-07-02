صحيفة: مدراء المدراس فى إنجلترا ينضمون إلى المعلمين فى إضرابهم بالعام الجديد

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أن مدراء المدارس فى إنجلترا سينضمون إلى المعلمين في إضراب في العام الدراسي الجديد، وفقًا للاتحاد الذي يمثلهم - وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من إغلاق المدارس اعتبارًا من سبتمبر.

وأخبرت الرابطة الوطنية لمدراء المدارس (NAHT) "الأوبزرفر" أنه على الرغم من أن الاقتراع على الإضراب الخاص بها لن يغلق حتى نهاية يوليو، إلا أنها "واثقة" من أنها ستتجاوز العتبة المطلوبة لاتخاذ هذا الإجراء ، بناءً على الاقتراع الداخلي.

وقالت الصحيفة إن المدارس في إنجلترا تواجه مزيدًا من الاضطراب هذا الأسبوع ، مع خروج المدرسين المنتمين إلى الاتحاد الوطني للتعليم (NEU) مرة أخرى يومي الأربعاء والجمعة، وإغلاق العديد من المدارس كليًا أو جزئيًا.

وقالت الرابطة الوطنية لمدراء المدارس إن مديري المدارس ، الذين يكافحون للتعامل مع النقص في المعلمين وموظفي الدعم واحتمال حدوث عجز خطير في العام المقبل ، "يتأذون ويغضبون" لأن وزيرة التعليم، جيليان كيجان، اتهمت مرارًا وتكرارًا المعلمين المضربين بالفشل في وضع اهتمامات التلاميذ أولاً.

وقال بول وايتمان، الأمين العام للرابطة الوطنية لمدراء المدارس "يرى المدراء حقيقة التوجيه الخاطئ المخزي من هذه الحكومة وهم يحاولون كسب التعاطف العام. إنهم يخوضون معركة سياسية ولا يهتمون بالعواقب التي يدفع ثمنها الأطفال ".

وأضاف أن جميع مستويات مهنة التدريس أصبحت الآن "متحدة في يأسهم".

قال مات جيسوب ، مدير إحدى المدارس الابتدائية في كمبريا: " لا يوجد جانب واحد من نظام التعليم ليس في أزمة في الوقت الحالي ".

وأوضح جيسوب إن مدرسته الريفية الصغيرة تكافح من أجل منح الأطفال الدعم الذي يحتاجونه بعد 12 عامًا من التخفيضات في الخدمات العامة الخارجية ، بما في ذلك دعم الصحة العقلية والاحتياجات التعليمية الخاصة.

وأوصت هيئة مراجعة المعلمين في المدارس المستقلة المعلمين بالحصول على زيادة 6.5% في الأجور – 2% أعلى من العرض الحكومي الذي رفضه المعلمون بأغلبية ساحقة في أبريل. لكن وزيرا كبيرا للخزانة أكد نهاية الأسبوع الماضي أن الحكومة ستكون مستعدة لعرقلة مثل هذه التوصيات.