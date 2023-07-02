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شروط التموين لاستخراج بطاقات بدل تالف أو فاقد.. التفاصيل

الأحد، 02 يوليو 2023 11:02 م
شروط التموين لاستخراج بطاقات بدل تالف أو فاقد.. التفاصيل بطاقة التموين
كتب مدحت وهبة

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تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا للتيسير على أصحاب البطاقات منها إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف من خلال بوابة مصر الرقمية، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث لو أن شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.
 
على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع "دعم مصر"، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية، كما تستمر أيضا الوزارة فى اتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.

التموين

بطاقات التموين بدل تالف أو فاقد

استخراج بطاقات التموين

خدمات بطاقات التموين

شروط استخراج بطاقات التموين



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