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سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 2-7-2023 فى البنوك المصرية

الأحد، 02 يوليو 2023 12:15 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 2-7-2023 فى البنوك المصرية الدينار الكويتى- أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد2-7-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.43 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 97.05 جنيه للشراء، و100.71 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.33 جنيه للشراء، و100.67 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

100.33 جنيه للشراء.

100.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

99.43 جنيه للشراء.

100.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

100.11 جنيه للشراء.

100.38 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

97.05 جنيه للشراء.

100.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

97.30 جنيه للشراء.

100.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

100.50 جنيه للشراء.

100.71 جنيه للبيع.

 

 


الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

أسعار الدينار الكويتي

اسعار الدينار الكويتي



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