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سحر الجمال والحضارة.. "الطيور المهاجرة" سياحة يراقبها الأجانب فى أسوان.. صور

الأحد، 02 يوليو 2023 12:00 ص
سحر الجمال والحضارة.. "الطيور المهاجرة" سياحة يراقبها الأجانب فى أسوان.. صور الطيورة المهاجرة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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تعد مراقبة الطيور المهاجرة نوعا من أنواع السياحة المنتشرة فى العالم، وبدأت أسوان الاهتمام بهذا النوع من السياحة الذى يحرص السائحون الأجانب والمهتمون بالطيور وأنواعها ورحلتها بالتواجد فى أسوان لمراقبة أسراب الطيور وهى تلتقط أنفاسها فى أسوان ثم تستكمل رحلتها.

ومصر بشكل عام محطة رئيسة لكثير من الأنواع القادمة من أوروبا في طريقها إلى أفريقيا، وتنشط هذه الرحلات للطيور فى مواعيد هجرتها ولكن يمكن تنظيمها على مدار السنة، وتعتبر مصر ثاني أهم مسار للطيور المهاجرة الحوامة في العالم، إذ تتوافد بأعداد كثيفة في فصل الخريف خلال رحلتها من أوروبا إلى المناطق الدافئة التي تستقر فيها أثناء فصل الشتاء.

ويأتى السائحون من مختلف دول العالم إلى مصر وأسوان، لرصد نحو 482 نوعاً من الطيور النادرة الموجودة فى مصر – بحسب التقارير المتخصصة فى تسجيل الطيور النادرة – ويتم رصدها عن طريق المراقبين سواء من المصريين أو الأجانب.

 

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الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(3)

 

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الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(4)

 

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الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(5)

 

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الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(7)

 

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الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(12)

 

الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(13)
الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(13)

 

الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(14)
الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(14)

 

الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(15)
الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(15)

 

الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(16)
الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(16)

 

الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(17)
الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(17)

 

الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(18)
الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(18)

 

الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(19)
الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(19)

 

الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(20)
الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(20)

 

الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(21)
الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(21)

 

الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(22)
الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(22)

 

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الطيور-المهاجرة-فى-أسوان-(23)

 

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