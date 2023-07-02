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زيلينسكي: "فاجنر" فقدت مائة ألف جندي بين قتيل وجريح شرقي أوكرانيا

الأحد، 02 يوليو 2023 08:25 ص
زيلينسكي: "فاجنر" فقدت مائة ألف جندي بين قتيل وجريح شرقي أوكرانيا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، إنه تم القضاء على 21 ألف جندي من مرتزقة (فاجنر) العسكرية، وجرحت نحو 80 ألفا آخرين شرقي البلاد.

 

وأضاف زيلينسكي - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "فقط في شرق أوكرانيا، قضت قواتنا على 21 ألفا من المرتزقة الروس، وجرحت 80 ألفا آخرين.. أي قتل أو أصيب حوالي 100 ألف مقاتل من (فاجنر) على أيدي قواتنا في الشرق.. كانت هذه خسائر فادحة لـ (فاجنر).. الآن يمكن للجميع أن يرى: لقد دمرنا القبضة الحقيقية لمقاتلي (فاجنر) في شرق أوكرانيا".

 


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