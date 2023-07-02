زواج رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا بالمكسيك من أنثى تمساح.. فيديو

وكالات

تزوّج رئيس بلدية مدينة فى جنوب المكسيك من أنثى تمساح كيامن، فى طقس تقليدى يسأل خلاله الرفاه والغنى لمواطنيه، وأعلن فيكتور هوجو سوسا، رئيس بلدية سان بيدرو هواميلولا التى تضم مجموعة شونتايا الأصلية من برزخ تيهوانتيبيك (ولاية أواكساكا الجنوبية)، حبه لعروسه التى هى من الحيوانات الزاحفة وتحمل اسم أليسيا أدريانا وتكون بمثابة "الأميرة الصغيرة" في هذه الاحتفالات التى تعود إلى الماضى.

وقال رئيس البلدية بحسب رويترز: "أوافق على تحمّل هذه المسئولية لأننا نحب بعضنا، وهذا ما يهمّ، فلا يمكن أن يحصل زواج في حال لم نكن نحب بعضنا"، مضيفاً "أوافق على الزواج من الأميرة".

The mayor of Mexico's San Pedro Huamelula tied the knot with a crocodile. Locals danced to mark the ritual, which is believed to bring a good harvest pic.twitter.com/LPd8iITrC5 — Reuters (@Reuters) July 2, 2023

وتُقام هذه الاحتفالات بالزواج بين رجل وأنثى تمساح من نوع كيامن فى المدينة منذ أكثر من 230 عاما، احتفاءً بهذا اليوم الذى تتّحد فيه مجموعتان عرقيتان فى المنطقة هما هوافيس وشونتاليس، بفضل الزواج.

وبحسب التقاليد السائدة، تنتهى الخلافات بين المدينتين بزواج الملك شونتال الذى مثّله فى هذا الاحتفال رئيس البلدية، والأميرة هواف من سان ماتيو ديل مار، التي مثلتها أنثى التمساح.

وأكد الكاتب خايمى زاراتى من سان بيدرو هواميلولا أنّ هذا الزواج يتيح "التواصل مع أمّنا الأرض، والدعوة لأن تُمطر وتُنبت البذور ويتحقق السلام والتعايش بين أفراد مجموعة شونتال".

وقبل حفل الزفاف، تُنقل أدريانا من منزل إلى آخر مرتدية تنورة خضراء ولباس ويبيل التقليدي باللون الأسود، فيما تضع غطاء رأس مصنوعاً من الشرائط الملونة، حتى يرقص السكان المحليون معها، ويُغلَق فمها بصورة مُحكمة لتفادي وقوع أى حادثة.

ثم ترتدى أنثى التمساح ثوب زفاف أبيض مع زركشة فضية، وتُنقَل إلى مبنى البلدية للزواج من الرئيس.

وألقى جويل فاسكيز، وهو صياد من المجتمع المحلي، شبكته معربا عن أمله في أن تتحقق بفضل الزواج "عملية صيد جيدة حتى ينعم السكان بالرفاه ويجدوا وسائل عيش بسلام وتوازن جيد".

وبعد الزفاف، يرقص رئيس البلدية مع "زوجته" على إيقاع الموسيقى التقليدية للمدينة.

ونقلت "فرانس برس" عن سوسا قوله "إنّ الزفاف يجعلنا سعداء جداً لأننا نحتفل باتحاد ثقافتين"، مشيراً إلى سعادة السكان.

وتنتهي الرقصة بقبلة ترسّخ الزواج بين الملك والأميرة.