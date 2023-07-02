روسيا تعلن استعداد أوكرانيا لتنفيذ هجوم جديد في زابوروجيا

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أعلنت روسيا أن أوكرانيا تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من هجومها المضاد في مقاطعة زابوروجيا.. بينما أفادت كييف بمصرع مدني وإصابة ثلاثة أخرين في قصف قوات موسكو منطقة دونيتسك، خلال اليوم الماضي.



تفصيلا.. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف- في تصريح، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يظهر أي اهتمام بإنهاء النزاع في أوكرانيا.



وقال لافروف "إن الغرب لم يبحث عن حل سلمي لإنهاء النزاع في أوكرانيا، لكنه ينتقد المبادرات الإفريقية ومبادرة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا"، مشيرا إلى دعوات القادة الغربيين لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وليس إلى التفاوض.



وشدد على استعداد بلاده لمواصلة القتال؛ للقضاء على التهديدات العسكرية الغربية على حدودها، مضيفا أن "جميع مشاكل البشرية تكمن في رفض الغرب احترام المساواة مع جميع الدول الأخرى"، مؤكدا أن ظهور مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والنفوذ المالي والسياسي كانت سببا في الحاجة لتشكيل عالم متعدد الأقطاب.



في السياق.. أكد عضو المجلس الإقليمي لإدارة مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روجوف، أن القوات الأوكرانية تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من هجومها المضاد في مقاطعة زابوروجيا بالمستقبل القريب.



وقال روجوف: "العدو بات جاهزا بالفعل للمرحلة الثانية من هجوم واسع النطاق.. هذه المرحلة قد تبدأ في أي يوم وفي أي لحظة، هم يحاولون الآن خداع استطلاعنا، لذلك يقومون على طول خط الاتصال الكامل على جبهة زابوروجيا، بالمناورة ونقل القوات باستمرار ويتم ذلك لإخفاء مواقع قواتهم الرئيسية".



وأشار إلى أن العدو قد يركز ضربته الرئيسية بهدف تحقيق اختراق على أي من قطاعات الجبهة من اتجاه فاسيليفسكي إلى حافة فريمفسكي، مضيفا "على مدى الأسابيع الماضية، قام العدو بتنفيذ أكبر عدد من عمليات الاستطلاع القتالي ودرس مختلف خيارات الهجوم وإمكانية الاختراق، وحاول فهم رد فعلنا والتفاعل بين الوحدات الروسية، بالإضافة إلى القصف المنتظم لمؤخرة قواتنا مع التركيز على ضرب مرافق البنية التحتية والجسور ومراكز النقل والمقرات الوحدات والمستودعات مع المعدات والذخيرة والمطارات".



وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة، و لم تحقق النجاح في أي اتجاه.



في المقابل.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية في دونيتسك بافلو كيريلينكو- في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم- إن مدنيا لقى مصرعه وأصيب ثلاثة أخرون في قصف روسي لمنطقة دونيتسك، خلال اليوم الماضي.



وأضاف كيريلينكو "خلال اليوم الماضي، قتل الروس مدنيًا واحدًا في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في أفدييفكا، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون"، مشيرا إلى أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.



في السياق.. ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية- في بيان، أوردته الوكالة الأوكرانية- أن عدد قتلى الجنود الروس ارتفع إلى 229 ألفا و660 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.



وأضافت الهيئة أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و52 دبابة، و7 آلاف و888 من المركبات المدرعة، و4 آلاف و188 من النظم المدفعية، و637 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و390 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و308 مروحيات، و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و816 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 583 من المعدات الخاصة، و3 آلاف و557 طائرة مسيرة، وإسقاط 1261 من صواريخ كروز".



وفي خيرسون.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية للمنطقة- في بيان، اليوم- إصابة خمسة أشخاص من بينهم 3 أطفال، جراء قصف روسي للمنطقة 86 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضاف بروكودين، أن القوات الروسية قصفت خيرسون بـ 475 قذيفة، مشيرا إلى أن القوات الروسية استخدمت خلال استهدافها للمنطقة، المدفعية وطائرات مسيرة وقذائف هاون وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق ودبابات.



وأكد أن القوات الروسية استهدفت مناطق سكنية.



وفي خاركيف.. قال رئيس الإدارة العسكرية للإقليم الأوكراني أوليه سينيهوبوف- في تصريح، اليوم- إن الجيش الروسي قصف خمسة أحياء تابعة للإقليم الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة سيدتين بجروح متفاوتة الخطورة.



وأضاف سينيهوبوف "أنه على مدار اليوم الماضي، قصف العدو مناطق مأهولة بالسكان في مقاطعات بوهودوخيف وخاركيف وكوبيانسك وتشوهيف وإيزيوم بالمدفعية الثقيلة ومدافع الهاون والطائرات، وعلى وجه الخصوص، تعرضت بلدات أودي وبيلنا وفوفتشانسك وبوداركي وبالاكليا ومستوطنات أخرى لهجمات من قبل الجيش الروس".



وأشار إلى أنه بحسب المعلومات المحدّثة، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا وتم نقلها إلى المستشفى بعد قصف بلدة بالاكليا بالذخائر العنقودية.

وفي وقت لاحق، تقدمت امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا مصابة بشظية للحصول على مساعدة طبية، وهي تخضع للعلاج في العيادة الخارجية، كما تضررت أربعة مبان سكنية ومبنى خارجي وخط كهرباء ومسار للسكك الحديدية".



وأوضح المسئول الأوكراني أن جهود إزالة الألغام تتواصل في منطقة خاركيف، حيث قامت دائرة الطوارئ الحكومية بتفتيش أكثر من تسعة هكتارات من الأراضي وإبطال مفعول 66 متفجرة.



في السياق.. أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم، مقتل 494 طفلا وإصابة 1036 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.



وأضاف مكتب المدعي العام، أنه حتى الأول من يوليو، تأثر أكثر من 1530 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 494 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 1036 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.



وأشار إلى أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ 472 حالة، وتليها خاركييف بـ2 85 حالة، وفي كييف 129 حالة، وفي خيرسون 113 حالة.



وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.