رئيس وزراء العراق يبحث مع سفير سوريا لدى بغداد القضايا ذات الاهتمام المشترك

كتب ـ أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح.

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة العراقية في بيان صحفى، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهد اللقاء تأكيد أهمية الانطلاق نحو تعاون ثنائي مثمر وبنّاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز الروابط المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتحقق مصالح شعبيهما في الازدهار والتنمية.