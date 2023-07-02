حياة كريمة بالمنيا.. مجمعات خدمية وصحية ومراكز شباب بقرى دير مواس وتل عمران

المنيا-حسن عبد الغفار

تحولت مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، إلى سر لتغيير الواقع لأهالى القرى الاكثر إحتياحا، لتوفير كافة الخدمات التى يحلمون بها وظلوا يطالبون بها لسنوات طويلة، حتى جاءت حياة كريمة لتعيد الأمل وتزين الواقع داخل قرى محافظة المنيا، ومنها قرى مركز ديرمواس جنوب المحافظة.

وتشهد كافة القرى وحتى المدينة تطورا كبيرا ومشروعات متعددة سواء من خلال المبادرة أو الخطة الاستثمارية، وهذه المشروعات تعكس الصورة الجمالية التى تزين تلك المراكز، ومنها أعمال إنشاء مدخل ديرمواس الجنوبى ضمن خطة 2022/2023 بتكلفة إجمالية مليون و250 ألف جنيه

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن المشروع أوشك علي الإنتهاء وتم مراعاة المعايير والمواصفات الفنية لخروج الأعمال بجودة عالية لما يمثله المشروع من أهمية خاصة كواجهة لمركز ديرمواس وبوابة جنوبية لمحافظة المنيا.

وأضاف رئيس المركز، أن قرى ديرمواس تشهد عدد كبير من المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تشمل كافة قرى المركز سواء مجمعات خدمية أو وحدات صحية وطرق ومراكز شباب وغاز طبيعى وغيرها من المشروعات مثل الأعمال الجاري تنفيذها بالمجمعات الخدمية بقري كفر خزام و تل بنى عمران والوحدة الصحية بقرية الحاج قنديل.

وأوضح رئيس المركز، أن المجمعات الخدمية بقرى المركز جاهزة تماماً علي استقبال الأثاث والتجهيزات وبدء التشغيل ، وجاري تدريب وتأهيل عدد من العاملين بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية علي الحاسب الآلي ومنظومة التحول الرقمى.



















