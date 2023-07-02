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حقوق حلوان تستأنف امتحانات نهاية العام وعميد الكلية تؤكد انتظام التصحيح بالكنترول

الأحد، 02 يوليو 2023 10:38 ص
حقوق حلوان تستأنف امتحانات نهاية العام وعميد الكلية تؤكد انتظام التصحيح بالكنترول جامعه حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن الكلية تستأنف امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022 / 2023 بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالنسبة للفرق الدراسية فى مرحلة الليسانس والتي لم تنته من ماراثون الاختبارات قبل عيد الأضحى.
 
وأوضحت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مرحلة الدراسات العليا انهت امتحانات نهاية العام يوم 18 يونيو، كما انهت عدد من الفرق بالشعبة العربية والانجليزية امتحانات نهاية العام قبل إجازة العيد، مشيرة إلى انتظام أعمال التصحيح بالكنترولات داخل الكلية تمهيدا لإعلان النتائج بمجرد الانتهاء منها.
 
وأشارت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان إلى أن الكلية وضعت نظام بالنسبة لطلاب الفرقة النهائية يتم من خلاله التقدم للحصول على اخلاء الطرف بعد الانتهاء من الاختبارات المقرر لها قبل إجازة العيد وذلك تجنبا لحدوث زحام من الطلاب مع إعلان النتائج ويتم التقدم إلكترونيا للطلاب المسددين للمصروفات مع تقسيم الطلاب وتحديد أيام للذكور وأيام للطالبات فى المرحلة الثانية وذلك حتى يتم الانتهاء من كافة أوراقهم بشكل سريع وتجنبا للزحام.
 
وأكدت الدكتورة أمل لطفى، أن استحداث هذا النظام يأتي بالتزامن مع أعمال التصحيح والرصد فى الكنترولات الخاصة بطلاب الفرقة النهائية وذلك حتى يتسلم الطلاب الشهادات والنتائج قبل موعد التجنيد بفترة كافية.

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امل لطفى

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