حشرات صغيرة تغزو نيويورك بعد دخان حرائق الغابات الكندية

كتبت ـ رباب فتحى

بعد ثلاثة أسابيع من انتشار الدخان الناجم عن حرائق الغابات الكندية التي غطت المدينة، غزت الحشرات الصغيرة مدينة نيويورك.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إنه منذ يوم الأربعاء، إنه أبلغ سكان نيويورك الذين كانوا يركضون أو يركبون الدراجات أو يمشون أو في قطارات الأنفاق عن حشرات صغيرة تتحرك في أسراب تشبه السحب، حول أجزاء من مانهاتن وبروكلين، مما يجعل التنفس صعبًا في بعض الحالات.

واعتبرت الصحيفة، أن الحشرات تكون بيضاء أو خضراء ، وحجمها يجعل من الصعب تحديدها بالعين المجردة. لم يتم تحديد نوعهم بعد ، لكنهم وصلوا جنبًا إلى جنب مع نوبة أخرى أخف من الدخان الكندي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البعض تكهن بأن الحشرات من بين الأنواع "المحبة للنار" والتي تعيش فى الحرارة المرتفعة. واحد من هؤلاء ، المعروف باسم Microsania imperfecta ، لوحظ أنه يظهر استجابة إيجابية لمحفز الدخان للتزاوج. ويؤثر الدخان على سلوك التزاوج، وفقًا لموسوعة علم الحشرات.

قال لويس سوركين، العالم الزائر في قسم علم الحيوان اللافقاري بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، إنه وفقًا للصور التي أرسلها ، لم تكن هذه الحشرات من الأنواع المشتعلة أو المحبة للنار.

قال ديفيد جريمالدي، أمين المتحف وعالم الحشرات في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي ، لصحيفة "ذا سيتى" إن الحشرات التي تعلق في شعر الناس هي في الواقع حشرات المن التي عادة ما تكون بلا أجنحة ولكن يمكن أن تتطور إلى شكل مجنح عندما يصبح السكان مزدحمين.

وقال جريمالدي للمنفذ، إن الحشرات التي تقلق سكان نيويورك حاليًا هي ببساطة حشرات المن وتنتقل إلى مرحلة الأجنحة.