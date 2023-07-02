اليوم السابع
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حبس عاطلين قبل ترويجهما 20 كيلو جرام هيروين فى المرج

الأحد، 02 يوليو 2023 12:40 م
حبس عاطلين قبل ترويجهما 20 كيلو جرام هيروين فى المرج ضبط متهمين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بحيازة 20 كيلو من مخدر الهيروين، وطبنجة صوت، في منطقة المرج بالقاهرة، وتم التحفظ على المضبوطات.

واعترف المتهمان أنهما يستخدمان سيارة في التنقل بين عملائهما، وتوصيل المواد المخدرة لهم، وأشارا إلى أنهما تحصلا على المضبوطات من عاطل كشفا عن هويته لرجال المباحث.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من الهيروين بين عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (عدد 80 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 20 كيلو جرام - طبنجة صوت والخزينة الخاصة بها بداخلها 15 طلقة لذات العيار- مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلا إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


مكافحة المخدرات

مخدر الهيروين

المرج

امن القاهرة



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