توزيع 49 أضحية على الأسر الأكثر احتياجا بالوادى الجديد بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، ذبح 49 أضحية بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والمؤسسات الأهلية و الخيرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجميع الجمعيات والمؤسسات لمساهمتها الفعالة في دعم جهود المحافظة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وإدخال بهجة العيد على الحالات المستحقة من أهالي المحافظة، مؤكدًا أنه تم توزيع لحوم الأضاحي على 8 آلاف مستفيد من مراكز المحافظة المختلفة وفقًا لقواعد البيانات الخاصة بإدارات التضامن الاجتماعي؛ لضمان وصولها لمستحقيها.