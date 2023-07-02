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تعليم الجيزة: 98% نسبة حضور امتحان التاريخ و99% نسبة حضور الفيزياء للثانوية العامة

الأحد، 02 يوليو 2023 08:16 م
تعليم الجيزة: 98% نسبة حضور امتحان التاريخ و99% نسبة حضور الفيزياء للثانوية العامة تعليم الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة العمليات بالمديرية امتحانات الثانوية العامة "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023 في يومها السادس، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالى عدد المتقدمين في مادة التاريخ بلغ 30405 طالبا وطالبة للشعبة الأدبى بنسبة 98%، وبلغ إجمالي المتقدمين لمادة الفيزياء 37137 لشعبة العلوم والرياضية بنسبة 99%، وذلك بواقع 200 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة بالإضافة إلى 40 لجنة احتياطية للطوارئ.
 
وتابع أشرف سلومة، غرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والتدخل الفورى لحل أى مشاكل قد تحدث، مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.
 
 
 
 
 
 
 

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