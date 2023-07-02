اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يوليو 2023 09:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على نسب تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى السنطة الجديدة فى الغربية

الأحد، 02 يوليو 2023 09:00 ص
تعرف على نسب تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى السنطة الجديدة فى الغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مشروعات عملاقة يتم تنفيذها فى القطاع الصحى بمحافظة الغربية، وذلك لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوفير أماكن بديلة لخدمة العديد من المراكز والمدن والقرى، ومن أهم هذه المشروعات إنشاء مستشفى السنطة الجديدة.

وأكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن إنشاء مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة 4800 م2 بإجمالى تكلفة 462 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 85%، لتستوعب 190 سريرا و23 حضانة إلى جانب "5 غرف عمليات رئيسية، 1 قيصرية، 2 ولادة طبيعة، 2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سريرا، قسم الغسيل الكلوى العيادات الخارجية وقسم الطوارئ". 

وأشار إلى أنه يوجد العديد من المستشفيات التى يتم تطويرها منها مستشفى "بشبيش المركزى، حميات المحلة، رمد المحلة، صدر طنطا، الحميات والجهاز الهضمى بطنطا، محلة مرحوم، حميات زفتى، حميات كفر الزيات".


السنطة

مستشفى السنطة الجديدة

الغربية

اخبار الغربية

مشروعات الصحة فى الغربية



الموضوعات المتعلقة

تطوير القطاع الصحى بكفر الشيخ.. المحافظ: 7 مستشفيات جديدة وننتظر 4 أخرى بـ4 مليارات جنيه.. رئيس الجامعة: ننتظر افتتاح مستشفى أورام بـ250 مليون جنيه والطوارئ بـ1.6 مليار.. والأهالى: عادت الحياة للقطاع بعد سنوات

السبت، 24 يونيو 2023 06:33 م

مدير مستشفى بنها الجامعى: القطاع الصحى يشهد تحولا ملموسا وتطورا متسارعا

الخميس، 15 يونيو 2023 06:23 م

أبرز مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات.. طفرة بالقطاع الصحى فى مصر (إنفوجراف)

الأحد، 11 يونيو 2023 03:03 م

إنجازات القطاع الصحى بمصر .. 10 سنوات صحة المصريين «أمن قومى».. الكشف عن 1.8 مليون مريض سكر و10 ملايين مريض ضغط.. إطلاق مبادرة لإنهاء قوائم الانتظار بتكلفة 17 مليار جنيه.. والمبادرات الرئاسية تشمل جميع الأعمار

الأحد، 11 يونيو 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة