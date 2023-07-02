تعرف على نسب تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى السنطة الجديدة فى الغربية

الغربية محمد طارق

مشروعات عملاقة يتم تنفيذها فى القطاع الصحى بمحافظة الغربية، وذلك لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوفير أماكن بديلة لخدمة العديد من المراكز والمدن والقرى، ومن أهم هذه المشروعات إنشاء مستشفى السنطة الجديدة.

وأكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن إنشاء مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة 4800 م2 بإجمالى تكلفة 462 مليون جنيه ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 85%، لتستوعب 190 سريرا و23 حضانة إلى جانب "5 غرف عمليات رئيسية، 1 قيصرية، 2 ولادة طبيعة، 2 عنبر عناية مركزة سعة 15 سريرا، قسم الغسيل الكلوى العيادات الخارجية وقسم الطوارئ".

وأشار إلى أنه يوجد العديد من المستشفيات التى يتم تطويرها منها مستشفى "بشبيش المركزى، حميات المحلة، رمد المحلة، صدر طنطا، الحميات والجهاز الهضمى بطنطا، محلة مرحوم، حميات زفتى، حميات كفر الزيات".