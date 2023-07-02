اليوم السابع
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تعرف على مشروعات الطاقة الشمسية فى مدينة شرم الشيخ

الأحد، 02 يوليو 2023 01:00 ص
تعرف على مشروعات الطاقة الشمسية فى مدينة شرم الشيخ الطاقة الشمسية
كتبت منال العيسوي

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تنفذ وزارة البيئة عددا من مشروعات الطاقة الشمسية فى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ضمن الإجراءات التى ارتبطت بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية، حيث تم تنفذ المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية من خلال شركة طاقة للكهرباء التابعة لشركة توزيع الطاقة المصرية طاقة عربية، وهى الآن بصدد تكرار التجربة فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر .

 

خلال هذا التقرير نرصد تفاصيل البدء فى  تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ،  على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة 20 ميجاوات،  وبطاقة إنتاجية تصل  لأكثر من 42 جيجاوات/ساعة في السنة.

 

وهى أكبر محطة للطاقة الشمسية بشرم الشيخ تم  تشغيلها  بقدرة 20 ميجاوات، والتى تكفى لتغذية ما يزيد على 6 آلاف غرفة فندقية من الكهرباء النظيفة، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال وبدء التشغيل لمحطة الطاقة الشمسية  في زمن قياسي غير مسبوق، لم يتعد 4 أشهر.

 

 هناك مشروعات أخرى  صديقة للبيئة تم تنفيذها فى محافظة جنوب سيناء، مثل محطات شحن السيارات الكهربائية،  وتشغيل محطات أخرى لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، للمساهمة  في تقليل الانبعاثات الكربونية، ويعد  مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية المقام بمنطقة خليج نبق فى محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع شركة فرست كليمات السويسرية.

تصل التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة نبق للطاقة الشمسية حوالى 250 مليون جنيه، ويساهم مشروع  مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية فى خفض  الانبعاثات الكربونية بحوالى 500 ألف طن خلال 25 عاما وهى فترة عمر المشروع ، حيث يخدم مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية منطقة نبق السياحية.


البيئة

المخلفات

الطاقة الشمسية

مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية

الانبعاثات الكربونية

مؤتمر صحفى



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