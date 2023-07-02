اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يوليو 2023 02:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مادتى الفيزياء والتاريخ بالإسكندرية.. فيديو وصور

الأحد، 02 يوليو 2023 01:25 م
تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مادتى الفيزياء والتاريخ بالإسكندرية.. فيديو وصور طلاب الثانوية العامة أمام لجان الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الاسكندرية، امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ  للشعبة الأدبية، اليوم الأحد، وتباينت ردود أفعال طلاب الشعبة العلمية حول مستوى مادة الفيزياء، حيث عبر البعض عن صعوبة الامتحان، ووجود أسئلة غير مباشرة، في بعض الأسئلة.

أما طلاب الشعبة الأدبية عبروا عن فرحتهم من سهولة امتحان التاريخ ، ووجود الأسئلة مباشرة ومتوافقة مع الوقت المخصص للإجابة، باستثناء بعض النقاط الخاصة ،وانها في مستوي الطالب المتوسط, وواضحوا أن الوقت كان كافي لمدة الامتحان.

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألفا و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبي و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

 

اراء طلاب الثانوية العامة عقب أداء امتحان مادة التاريخ بالاسكندرية
اراء طلاب الثانوية العامة عقب أداء امتحان مادة التاريخ بالاسكندرية

 

اراءطلاب الثانوية العامة عقب أداء امتحان مادة التاريخ بالاسكندرية
اراءطلاب الثانوية العامة عقب أداء امتحان مادة التاريخ بالاسكندرية

 

خروج طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية
خروج طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

 

طلاب الثانوية العامة أمام لجان الإسكندرية اليوم
طلاب الثانوية العامة أمام لجان الإسكندرية اليوم

 

طلاب الثانوية العامة أمام لجان عقب امتحان مادة التاريخ بالاسكندرية
طلاب الثانوية العامة أمام لجان عقب امتحان مادة التاريخ بالاسكندرية

 


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة

امتحان الفيزياء للثانوية العامة

تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2023

امتحان مادة التاريخ للثانويه العامه 2023

تسريب امتحان التاريخ للثانويه العامه 2023



الموضوعات المتعلقة

الفيزياء ترسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد دموع الكيمياء.. الطلاب: الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط عدا بعض الجزئيات الصعبة.. ويؤكدون: عوضنا صعوبة الكيمياء.. وتباين آراء الشعبة الأدبية حول "التاريخ"

الأحد، 02 يوليو 2023 12:54 م

طلاب الثانوية العامة ببورسعيد: "التاريخ صعب بس حلينا الحمد لله".. صور

الأحد، 02 يوليو 2023 12:49 م

الثانوية العامة أدبى.. طلاب مدرسة قصر الدوبارة يشكون من صعوبة التاريخ

الأحد، 02 يوليو 2023 12:43 م

طلاب الثانوية العامة: امتحان التاريخ تضمن بعض الأسئلة المقالية الطويلة

الأحد، 02 يوليو 2023 12:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة