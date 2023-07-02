تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول مادتى الفيزياء والتاريخ بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة الاسكندرية، امتحان مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية، اليوم الأحد، وتباينت ردود أفعال طلاب الشعبة العلمية حول مستوى مادة الفيزياء، حيث عبر البعض عن صعوبة الامتحان، ووجود أسئلة غير مباشرة، في بعض الأسئلة.

أما طلاب الشعبة الأدبية عبروا عن فرحتهم من سهولة امتحان التاريخ ، ووجود الأسئلة مباشرة ومتوافقة مع الوقت المخصص للإجابة، باستثناء بعض النقاط الخاصة ،وانها في مستوي الطالب المتوسط, وواضحوا أن الوقت كان كافي لمدة الامتحان.

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألفا و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبي و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.



اراء طلاب الثانوية العامة عقب أداء امتحان مادة التاريخ بالاسكندرية



اراءطلاب الثانوية العامة عقب أداء امتحان مادة التاريخ بالاسكندرية



خروج طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية



طلاب الثانوية العامة أمام لجان الإسكندرية اليوم