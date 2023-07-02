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تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالشرقية حول امتحانات التاريخ والفيزياء.. صور

الأحد، 02 يوليو 2023 01:29 م
تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالشرقية حول امتحانات التاريخ والفيزياء.. صور طلاب الثانوية العامة فى الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، عن سهولة امتحان مادة الفيزياء، وأن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط عدا بعض الأسئلة فى مستوى الطالب المتفوق وتميز مستويات الطلاب، مؤكدين أن سهولة الفيزياء كانت أرحم من امتحان الكيمياء.

فيما أعرب بعض الطلاب عن أن الوقت كان غير كاف للاجابة على كافة الاسئلة لكن أغلب الاسئلة كانت فى متناول الطالب المتوسط،

فيما تباينت ردود فعل الطلاب حول مستوى امتحان التاريخ، حيث أكد طلاب عن صعوبة بعض الأسئلة.

وكان طلاب الثانوية العامة، قاموا اليوم، بأداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، حيث بدأت لجنة الامتحان من التاسعة وحتى الثانية عشرة صباحاً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن أسئلة امتحان الفيزياء مخصص لها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة التاريخ، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أن 70% من الأسئلة فى التاريخ والفيزياء للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، موضحة أن الأسئلة ستكون متزنة وخالية من الأخطاء وصياغتها واضحة وإجاباتها قصيرة خاصة فى الأجزاء المقالية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.




 

 
طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (1)
طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (1)

طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (2)
طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (2)

طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (3)
طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (3)

طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (5)
طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (5)

طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (6)
طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (6)

طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (7)
طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (7)

طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (8)
طلاب الثانوية العامة فى الشرقية (8)
 

 

 


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