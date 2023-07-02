بولندا تعتزم إرسال 500 ضابط شرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا

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أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي اليوم الأحد عزم بلاده إرسال 500 ضابط شرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا.



وقال كامينسكي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، قررت تعزيز قواتنا بـ500 ضابط شرطة بولندي من وحدتي الوقاية ومكافحة الإرهاب".



وأضاف كامينسكي أن الضباط الجدد سينضمون إلى خمسة آلاف فرد من قوات حرس الحدود وألفي جندي يقومون بحراسة أمن هذه الحدود.



وأعلن حرس الحدود البولندي - في وقت سابق - أن 187 شخصا حاولوا العبور إلى بولندا بشكل غير قانوني من بيلاروسيا.



من جهة أخرى، أعلن القائد العسكري لمنطقة كييف روسلان كرافشينكو إصابة شخص واحد على الأقل وتضرر ثلاثة منازل جراء سقوط حطام طائرة بدون طيار في العاصمة الأوكرانية.



وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأحد أن العاصمة الأوكرانية قد تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار خلال الليلة الماضية، وذلك لأول مرة منذ حوالي أسبوعين.



وذكر كرافشينكو أن "الروس هاجموا المنطقة الليلة الماضية من جديد واستخدم العدو طائرات بدون طيار أسقطتها قوات دفاعنا الجوي".



وأكد أن أضرارا لحقت بثلاثة منازل خاصة في منطقتين في منطقة كييف جراء سقوط حطام الطائرات بدون طيار، قائلا إنه سيتم تزويد مالكي المباني المتضررة بكل المساعدة اللازمة.