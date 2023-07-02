اليوم السابع
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الأحد، 02 يوليو 2023 11:53 م
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انطلاق مهرجان الإسكيت للشباب والفتيات بمركز شباب بيلا ضمن فعاليات العيد أحلى

الأحد، 02 يوليو 2023 11:00 م
انطلاق مهرجان الإسكيت للشباب والفتيات بمركز شباب بيلا ضمن فعاليات العيد أحلى مهرجان الإسكيت للشباب والفتيات بمركز شباب بيلا ضمن فعاليات العيد أحلى
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم مركز شباب بيلا مهرجان الإسكيت للفتيات والشباب المترددين على المركز، ضمن فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، ومازالت المبادرة مستمرة من محافظة كفر الشيخ تستقبل مراكز شباب المحافظة الجمهور من كل الأعمار لتقديم خدماتها الترفيهية والرياضية المتنوعة، تفعيلا للمبادرة بمشاركة 245 مركز شباب تابع لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 
وأكد الدكتور عزت محروس،  وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب تستقبل المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الأول وتستمر فى تقديم خدماتها حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الإدارة العامة للشباب، و المركز الإعلامي بالمديرية، والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية، وفرق العمل بمراكز شباب كفر الشيخ، بمتابعة مديري الإدارات الفرعية، وتقدم كافة خدماتها للمواطنين بالمجان، وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى تنوع البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب كافة أفراد الأسرة.

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