انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر وتداول 266 شاحنة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن العمل يسير بشكل طبيعى ومنتظم بموانئ الهيئة، وأن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و266 شاحنة و57 سيارة.

وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم، أن حركة الواردات شملت 600 طن بضائع، و237 شاحنة و41 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 400 طن بضائع، و29 شاحنة و16 سيارة، وغادرت ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و266 شاحنة حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية "وصول وسفر" للعبارة آيلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بريدج وآيلة وغادرت العبارة آيلة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 846 راكب بموانيها.