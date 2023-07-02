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امتحانات الثانوية العامة 2023.. انتهاء تصحيح المواد غير المضافة للمجموع

الأحد، 02 يوليو 2023 03:00 ص
امتحانات الثانوية العامة 2023.. انتهاء تصحيح المواد غير المضافة للمجموع طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد في التقرير التالى تفاصيل مهمة عن أعمال التصحيح.
 
ـ انتهاء تصحيح مواد التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء واللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.
 
ـ يتم التصحيح بشكل إلكترونى للأسئلة المقالية والاختيارية، حيث يتم تصحيح الأسئلة المقالية من خلال معلمين بواقع 2 مدرسين لكل سؤال وفى حالة اختلاف الدرجات يتم اسناد تصحيح السؤال لمدرس ثالث.
 
ـ التصحيح ورصد الدرجات يتم من خلال منظومة إلكترونية بكل شفافية دون كشف هوية أي طالب فيها.
 
ـ التصحيح وفق نموذج إجابة حسب كل نموذج ورقمه.
 
ـ تصحيح ورقة البابل شيت للأسئلة الاختيارية فقط وتصحيح ورقة إجابة الأسئلة المقالية، أما تصحيح الإجابات الموجودة داخل كراسة الأسئلة لن يتم.
 
 

التربية والتعليم

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح كراسة البابل شيت

اخبار مصر



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