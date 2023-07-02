الولايات المتحدة تتطلع لمواصلة التعاون مع كندا لتأمين مستقبل أفضل لكلا البلدين

ا ش ا

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تتطلع لمواصلة التعاون مع كندا لتأمين مستقبل أفضل للجيل القادم من الأمريكيين والكنديين.

جاء تصريحات بلينكن احتفالا بيوم كندا الوطني حيث قال "لقد تشرفت بزيارة كندا مرتين منذ أن احتفلت آخر مرة بيوم كندا. ذكّرتني ضيافتكم الجادة مرة أخرى بحسن حظنا في أن تكون كندا جارة"- وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية السبت.

وقال بلينكن "لقد نمت الروابط بين الولايات المتحدة وكندا عبر تاريخنا ويستمر هذا الاتجاه اليوم. إن التزامنا بالديمقراطية واقتصاداتنا المتكاملة واتصالاتنا الشخصية عبر الحدود لا تجعلنا أصدقاء وحلفاء فحسب بل عائلة أيضًا".

وتابع أن قوة واتساع هذه الروابط تظهر أننا في وضع جيد كجيران لمواجهة التحديات المشتركة اليوم وفي المستقبل.

وكما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته إلى أوتاوا في مارس، "اختارت الولايات المتحدة ربط مستقبلنا بكندا لأننا نعلم أننا لن نجد شريكًا أفضل ... ولا حليف أكثر موثوقية ولا صديق أكثر ثباتًا."

وهنأ بلينكن بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية كندا لاحتفالهم بيوم كندا في الأول من يوليو.