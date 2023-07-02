الوثائقية تكشف أحداث 3 يوليو 2013 فى "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان".. فيديو

رامى محيى الدين

عرضت قناة الوثائقية سلسلة أفلام تحت عنوان "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، منها فيلم يعرض ما حدث في يوم 2 يوليو 2013.

وجاء الفيلم الوثائقى كالتالى: استيقظ المصريون في صبيحة 3 يوليو 2013 وهم أكثر إصرارا على استعادة الوطن المسلوب من جماعة الأخوان وتعلقت الأمال باضطلاع القوات المسلحة بواجباتها والانحياز لمطالب الشعب المصرى ومع إصرار الشعب المصرى على رحيل مرسى انتبه العالم لخطورة الموقف .. هكذا عبر الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن رأيه بأن الديموقراطية أكثر من مجرد انتخابات.

واستكمل الفيلم، بات الجميع في ترقب لما تسفر عنه اللحظات الأخيرة بعد اقتراب نهاية المدة التي أمهلها بيان القوات المسلحة للفرقاء السياسيين ولم يعد إلى جانب الاستقالة أو الإقالة خيار ثالث يقبله المصريون .

وتابع، قضت محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام وبعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى ممارسة صلاحيات منصبه وتعرضت كثير من تظاهرات المصريين لاعتداءات مسلحة من جانب أنصار الجماعة أودت بحياة 3 أشخاص في محافظة أسيوط وأصيب 6 أخرون في مدينة بنها وسقط العشرات في منطقتى الكيت كات وفيصل بين جريح وقتيل وتحت شعار مليونية الرحيل استمرت المظاهرات في انتظار نهاية المهلة التي منحها بيان القوات المسلحة في الرابعة عصرا وبينما كانت قيادة القوات المسلحة في حالة انعقاد دائم كانت قوات تنتشر في ارض سيناء على نحو غير مسبوق وفى التاسعة من مساء الثالث من يوليو ووسط حشد من ممثلي فئات الشعب المصرى اعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إنهاء حكم الرئيس مرسى على أن يتولى حكم البلاد رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لتخيم على الشوارع وميادين مصر فرحة استعادة وطن كاد أن يختطف.