وأضاف القصر، في بيان، أن الملك تشارلز الثالث سيلتقي مع بايدن في قلعة وندسور في 10 يوليو، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



وسيزور بايدن المملكة المتحدة في 9 يوليو الحالي قبل التوجه إلى اجتماع قمة الناتو في ليتوانيا وفنلندا في 13 يوليو.



من جانبه، أكد البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي بالملك ورئيس الوزراء ريشي سوناك، حيث سيكون هذا أول لقاء للملك مع بايدن منذ تتويجه.



وتأتي رحلة بايدن القصيرة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن شراكة جديدة، "إعلان الأطلسي"، لتعزيز الأمن الاقتصادي.



وأعلن خلال زيارة سوناك للبيت الأبيض، أنها تضمنت التزامات بتخفيف الحواجز التجارية، وتوثيق العلاقات في مجال صناعة الدفاع، واتفاق لحماية البيانات.

ومن بين الموضوعات التي سيبحثها اجتماع حلف الناتو التوصل إلى حل وسط بشأن طلب أوكرانيا لعضوية الحلف.