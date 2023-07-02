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المصحف وترجمة معانيه.. هدية الحجاج المغادرين جدة

الأحد، 02 يوليو 2023 01:25 م
المصحف وترجمة معانيه.. هدية الحجاج المغادرين جدة موسم الحج - أرشيفية
كتبت ــ إيمان حنا

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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة تبوك، أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من المصاحف الشريفة وترجمة معانيه على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ حالة عمار.

وشارك عدد من المتطوعين والمتطوعات في توزيع نسخ المصحف، والكتيبات الإسلامية، ومساعدة كبار السن وتقديم الخدمات لهم، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، بنشر ثقافة العمل التطوعي، لنشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع وتكاتف المسلمين.

وثمّن الحجاج المغادرون ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة وضخمة لتسهيل سير الحاج من أول نقطة دخول للمملكة حتى يصل المشاعر المقدسة، ما أسهم في تيسير وسهولة أداء حجاج بيت الله الحرام لفريضة حج هذا العام، سائلين الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد قادةً وشعباً ويديم عليها الأمن والأمان.


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