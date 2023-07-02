الصحة: لا يوجد عرض يدل على الإصابة بسرطان البروستاتا والكشف المبكر ضرورى

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان البروستاتا هو النوع الشائع الذي يصيب الغدة المسؤولة عن إفراز السائل المنوي عند الرجال والسائل المنوى للمصابين بالبروستاتا يكون في الغالب مصحوب بزيادة في نسبة تحليل PSA في الدم .

واستكملت وزارة الصحة والسكان، لا يوجد عرض بعينة يدل على وجود المرض لذلك الكشف المبكر ضروري حيث أن غدة البروستاتا توجد حول مخرج البول لذا يشكي معظم الرجال من ضعف التبول والإحساس بعدم اكتمال تفريغ المثانة وفي بعض الأحيان يشعر المريض بألم شديد فوق أحد العظام إذا حدث انتشار للخلايا في العظام .

وأشارت إلى أنه يمكن الاطمئنان على الصحة بالكشف المبكر في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.