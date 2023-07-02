"الزلازل السوري": تسجيل 9 هزات أرضية خلال 24 ساعة

أ.ش.أ

ذكر المركز الوطني للزلازل السوري أنه تم تسجيل 9 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية، تراوح قدرها بين 1.4 و3 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 4 هزات، اثنتان منها شمال حماة بـ5 و6 كم بقدر 1.6 و1.7 درجة، وهزة شمال غرب اللاذقية بـ23 كم بقدر 1.6 درجة، والرابعة غرب حمص بـ31 كم بقدر 1.4 درجة.

وأضاف أنه تم أيضا رصد هزتين في لواء إسكندرون بقدر 2.2 و2.3 درجة، وثلاث هزات في تركيا بقدر 2.9 و3 و2.2 درجة، منوها بأن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 23.1 كم.