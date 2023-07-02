اليوم السابع
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الداخلية تضبط كميات من المخدرات خلال حملة فى دمياط

الأحد، 02 يوليو 2023 11:12 ص
الداخلية تضبط كميات من المخدرات خلال حملة فى دمياط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر سعد- الزرقا- كفرالبطيخ– فارسكور) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط) أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 
ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات عبارة عن (12,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة لذات العيار)، بحوزة 7 متهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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