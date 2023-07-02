الداخلية الفرنسية: اعتقال 719 شخصا على خلفية أحداث الشغب الليلة الماضية

وكالات

أعلنت الداخلية الفرنسية، الأحد، عن اعتقال 719 شخصا على خلفية أحداث الشغب ليلة أمس، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين تكثيف تواجد قوات الأمن في كل أنحاء البلاد، ونشر 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك، وهو نفس عدد القوات الذي انتشر في البلاد يوم الجمعة؛ للتصدي لأعمال الشغب التي هزت البلاد منذ مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تفتيش مروري في نانتير.

وأضاف وزير الداخلية أنه في مدن "مارسيليا" و"ليون"، المدن الرئيسية التي تضررت وشهدت أعمال عنف مساء الجمعة، سيتم نشر تعزيزات أمنية كبيرة، بالاضافة إلى إرسال مدرعات وطائرات هليكوبتر.

وسيتم نشر خمس وحدات أمنية متخصصة في مدينة مارسيليا "من أجل التمكن من استعادة الأمن والنظام العام بالكامل.