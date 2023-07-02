الخارجية تعرب عن خالص التعازى لحكومة كينيا فى ضحايا حادث سير غرب البلاد

كتب أحمد جمعة

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فى تدوينة له عبر "تويتر"، الأحد، عن خالص التعازى إلى حكومة وشعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث سير طريق ناكورو-كيريشو المأسوى غرب البلاد، مضيفا "خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين."

ولقي 48 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح في حادث مروري وقع في غرب كينيا مساء الجمعة، إثر اصطدام شاحنة بمركبات أخرى وبمارة في طريق يشهد حركة كبيرة، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وقال المسؤول في الشرطة جيفري مايك لوكالة "فرانس برس" إنّ الحادث وقع عند تقاطع مزدحم على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو، "وفي الوقت الراهن يمكننا تأكيد وفاة 48 شخصاً".