"الحديقة النباتية" بأسوان تستقبل 1650 زائرا وسائحا أجنبيا خلال عيد الأضحى.. صور

وأضاف الدكتور عمرو محمود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحديقة النباتية هى أحد المزارات السياحية الهامة فى مدينة أسوان، وفى المواسم تستقبل زوارها وضيوفها من كافة الأنحاء لقضاء موسم الأعياد والمناسبات فى الحديقة.

وتابع مدير الحديقة، أن عيد الأضحى المبارك، من المناسبات التى تجذب أعداد كبيرة إلى الحديقة، مضيفاً أن الحديقة النباتية تعتبر 3 مزارات فى مزار واحد وهى رحلة نيلية مميزة ورائعة وسط الصخور والمناظر الطبيعية الخلابة ورحلة ترفيهية بالإضافة إلى رحلة نباتية علمية، لكونها مؤسسة علمية فى المقام الأول، ومشاهدة نباتات نادرة وجميلة التى تمتد تاريخها لأكثر من 120 سنة.

وأوضح، أن إدارة الحديقة تحرص على توفير كافة الأجواء المناسبة والملائمة للزوار حتى يستمتعوا بقضاء يوم مميز داخل هذا المزار السياحى الذى يضم أكثر من 800 نوع نباتى نادر على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه سبق تكثيف العمل خاصة قبل مواسم الأعياد والمناسبات العامة، لتلافى كافة العقبات والملاحظات، وذلك من خلال النظافة العامة داخل الحديقة وتهذيب الأشجار وتقليمها ودهان البلدورات وتجهيز المشايات والمقاعد والبرجولات المخصصة للراحة والجلوس، بالإضافة إلى نظافة وصيانة دورات المياه.