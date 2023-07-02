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الجيش الروسى: تدمير محطة "ستارلينك" الأوكرانية للاتصالات الفضائية

الأحد، 02 يوليو 2023 10:12 ص
الجيش الروسى: تدمير محطة "ستارلينك" الأوكرانية للاتصالات الفضائية الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة "جنوب" بالجيش الروسي فاديم أستافيف اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير محطة (ستارلينك) الأوكرانية للاتصالات الفضائية ومركزا للتحكم بالمسيرات بالقرب من أرتيوموفسك.

وقال أستافيف - في تصريح، نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن مدفعية المجموعة دمرت محطة اتصالات (ستارلينك) ومركزا للتحكم في المسيرات الأوكرانية والمسيرات من طراز (Leleka-100) ومركز اتصالات وشاحنة صغيرة مع مجموعة مشاة".

وأضاف "وصدت المجموعة الجنوبية للقوات الروسية هجوما شنته مجموعة هجومية معادية في منطقة بيركوفكا في مقاطعة دونيتسك، وقد شارك في محاولة الاختراق الهجومية الأوكرانية نحو 30 من الأفراد العسكريين من اللواء الجوي (77) تدعمهم 4 دبابات و3 مركبات قتال مشاة"، مؤكدا أنه تم تدمير عتادهم العسكري وتحييد عناصرهم وصد هجومهم.

 


الجيش الروسى

القوات الروسية

أرتيوموفسك

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