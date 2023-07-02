اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر تطلق تطبيقًا إلكترونيًا على الهواتف الذكية حول تاريخها

الأحد، 02 يوليو 2023 10:02 م
الجزائر تطلق تطبيقًا إلكترونيًا على الهواتف الذكية حول تاريخها الجزائر
أ ش أ

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أطلقت الجزائر اليوم /الأحد/ تطبيقًا إلكترونيًا على الهواتف الذكية حول تاريخ الجزائر منذ عام 1830 حتى عام 1962.

وأوضح وزير المجاهدين الجزائرى العيد ربيقة -فى كلمة له بمناسبة إشرافه اليوم على إطلاق تطبيق "تاريخ الجزائر"- أن هذا التطبيق -الذى يعتمد على الرقمنة- يعد خطوة مهمة فى سبيل حفظ التاريخ الجزائري، ويسمح بالإطلاع على مراحل التاريخ منذ عام 1830 وحتى عام 1962 من خلال الهاتف الذكى بمنهجية وأسلوب راق ومبسط لتبليغ رسالة الجهاد إلى كل الشباب الجزائرى من خلال اعتماد أساليب تتأقلم مع متطلبات شباب اليوم.


وأكد الوزير أنه تم تصميم وتطوير هذا التطبيق من قبل مؤسسات ناشئة مصغرة مكونة من شباب جزائرى ذوى خبرة وكفاءة فى مجال تكنولوجيات تطوير التطبيقات، وكذا فى مجال صناعة وتطوير تقنية الهولوجرام.

 

 


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