التنمية المحلية: زراعة 7.7 مليون شجرة بتكلفة 200 مليون جنيه

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه يتم العمل على مجموعة محاور في هذا الملف المهم مثل تنفيذ البرنامج الثانى لمنظومة المخلفات البلدية الجديدة ، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، واستخدام الأتوبيسات الكهربائية فى منظومة النقل، وإحلال وتجديد الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتى القاهرة والاسكندرية، إضافة إلى متابعة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لعام 2022.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة يتضمن عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات حيث يتم التنسيق مع وزارة البيئة لبحث تشغيل مصانع التدوير الجديدة وزيادة كميات وقود المرفوضات (RDF) دون تحمل الدولة أيه أعباء مالية ، وجاري دراسة إمكانية قيام المحافظات بتشغيل عدد من المدافن الصحية التي تم الإنتهاء منها.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تنفذ العديد من الإجراءات خلال هذا العام لتحسين البيئة منها إنه جاري توريد وتركيب عدد 38 كسارة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم بطريقة اقتصادية مناسبة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه ، وشراء 500 ألف كشاف موفر للطاقة بتكلفة قدرها 650 مليون جنيه، وشراء 1056 معدة جديدة بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه تشمل "لوادر – سيارات قلاب – حفارات – سيارات مكبس – سيارات هوك ليفتر – جليدر"، لدعم منظومة النظافة الجديدة ، فضلاً عن إستكمال رفع تراكمات تاريخية قدرها 2,3 مليون طن بتكلفة قدرها 360 مليون جنيه.

كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ، وأكد " اللواء هشام آمنة " أن المبادرة تتضمن زراعة 100 مليون شجرة من كافة جهات الدولة خلال 7 سنوات تبدأ من العام المالي الحالي 2022/2023 – حيث من المخطط قيام وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها بزراعة حوالي 80 مليون شجرة خلال 7 سنوات ، لافتاً إلى أنه هذا العام المالي المنتهي 2022-2023 تم الانتهاء من زراعة 7,7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه – حيث تولت الوزارة توريد 5 مليون شجرة للمحافظات بتكلفة قدرها 128 مليون جنيه ومن المستهدف خلال العاميين القادمين زراعة 24 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات بتكلفة قدرها 720 مليون جنيه.

و أوضح وزير التنمية المحلية ، أن المحافظات نجحت في الانتهاء من زراعة المستهدف خلال العام المالى الحالى بالمحافظات ، والذى يبلغ عدده 2,7 مليون شجرة ، حيث تمكن إقليم القاهرة الكبري من زراعة 1,4 مليون شجرة ، يليها أقاليم الصعيد بعدد حوالى مليون شجرة ، ثم إقليم القناة 284,4 ألف شجرة ، وإقليم الدلتا 268,2 ألف شجرة ، وإقليم الاسكندرية 122,4 ألف شجرة ، مشيراً الى اتخاذ المحافظات لكافة الاجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الاشجار التى سيتم زراعتها ، والاستفادة منها اقتصادياً كأخشاب وثمار.

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة مشيراً الى انه تم شراء 110 أتوبيس يعمل بالكهرباء تم توزيعهم لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والتى حصلت على 70 أتوبيسا، والإسكندرية بعدد 40 أتوبيسا وذلك بتكلفة 600 مليون جنيه.

ولفت اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات في إقامة محطات شحن الاتوبيسات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين موضحاً إنه جارى تركيب عدد 52 شاحن قدرة 60 ك وات / ساعة موزعة كالتالى 33 لمحافظة القاهرة تم منها تركيب 18 شاحنا وجار تنفيذ المتبقي ، بينما كان نصيب محافظة الاسكندرية 19 شاحنا.

وقال وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإحلال وتجديد الاتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار فى إطار من الشراكة مع وزارة الدولة للانتاج الحربى حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التي سيتم تعديلها 2262 أتوبيساً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1,2 مليار جنيه بما يحقق الإستفادة المثلى إقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد إستهلاك السولار مشيراً الى أن ذلك يتم على 6 مراحل المستهدف تعديله بالمرحلة الواحدة 377 أتوبيسا بتكلفة 200 مليون جنيه ويأتى ذلك تماشياً مع نهج الدولة فى تفعيل استخدام الوقود الآمن.

وفى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية... أوضح اللواء هشام آمنة أن المحافظات تقدمت في العام الأول للمبادرة بإجمالى 6200 مشروع لعام 2022، تم قبول عدد 2200 مشروع التى استوفت شروط المبادرة، و بلغ عدد المشروعات التى تم اختيارها 162 مشروعا بواقع 6 مشروعات لكل محافظة ، كما قامت اللجنة التنظيمية للمبادرة باختيار 30 مشروعا فائزا، وقد تم الاعلان عن المشروعات الفائزة و تسليم الجوائز للمحافظات التى تقدمت بافضل 18 مشروعا للبدء فى تمويل تنفيذها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه منذ فتح باب التقدم للمبادرة والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك في دورتها الثانية مطلع شهر أبريل الجارى حرصت وزارة التنمية المحلية على توجيه جميع المحافظات بنشر الوعي بأهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال إيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تساعد على التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وضرورة تمكين جميع الفئات من المشاركة الفعالة في المبادرة وخاصة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية بطرح أفكارهم ومشروعاتهم في المبادرة، ونشر الوعي المجتمعي المحلي حول مواجهة تحديات التغير المناخي.