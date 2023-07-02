البنوك المصرية تعاود العمل الثلاثاء بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

كتب - أحمد يعقوب

تعاود البنوك المصرية وعددها 37 بنكًا العمل بكامل طاقتها بعد غد الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 بعد انتهاء الإجازات الرسمية لعيد الأضحي وثورة 30 يونيو.

وكان البنك المركزي، ذكر في بيان سابق، أنه بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكري ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتي يوم الإثنين 3 يوليو 2023.

وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح بعد غد الثلاثاء 4 يوليو 2023.