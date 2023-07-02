استئناف توريد القمح واستقبال 22 موقعا لـ202 ألف و817 طنا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالى يتم من خلال عدد 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشدداً على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقرر، وقد بلغ اجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام، وحتى اليوم الاحد، 202817 طنا و726 كجم قمح.