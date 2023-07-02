إيقاف العمل بحمام سباحة منطي في قليوب بعد غرق طفل.. وشباب القليوبية تحقق

كشف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تفاصيل واقعة غرق طفل داخل حمام سباحة بمركز شباب منطى بقليوب، موضحا أنه فى يوم الخميس الموافق 29 يونيو الجارى، تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا، تم الإبلاغ بحدوث حالة غرق بحمام سباحة منطى التابع لإدارة شبرا الخيمة، لطفل 13 سنة، وعلى الفور قام منقذ حمام السباحة، والمسجل بالاتحاد المصرى للغوص والانقاذ رقم قيد 51518، بإخراج الطفل والذهاب به إلى مستشفى ناصر، وبعد توقيع الكشف الطبى تبين وفاة الطفل إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وتابع بيان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه على الفور قام وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتشكيل لجنه من الشئون القانونية، ومدير إدارة شباب شبرا، ومدير المركز والإدارة الهندسية للتحقيق فى الواقعة، لمعرفة تفاصيل الحادث إلى أن تنتهى تحقيقات النيابة.

وتبين من خلال الفحص الآتي:

1- حمام السباحة تابع لمستثمر ويتم تشغيل الحمام بالكامل عن طريق المستثمر، وذلك وفقا للعقد المبرم وإقرار المستثمر على اللوائح والضوابط المنظمة للعمل.

2- تبين من خلال الفحص أنه تم إرسال كافة الضوابط الخاصة بالتشغيل والكود والإرشادات الواردة من الوزارة والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فيما يخص توافر عوامل الأمن والسلامة وتوافر المنقذين، وفقا للإقرار الموقع من مدير الحمام والمسؤول عن التشغيل وعلمه بكافة الضوابط والشروط المنظمة لتشغيل حمام السباحة.

3- تبين من الفحص وجود المنقذ، وأنه مسجل بسجلات اتحاد الغوص والإنقاذ والاطلاع على الكارنية الخاص به، وتواجد المشرفين والمدربين والقائمين على العمل.

4- قامت اللجنة بإيقاف العمل بالحمام لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وتحقيقات النيابة.

5- بعد انتهاء تحقيقات النيابة والتى أفادت أن حالة الوفاة حدثت بسبب هبوط فى الدورة الدموية ولا يوجد أى شبهة جنائية.

6- قرر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإيقاف نظام الفترات الحرة بحمامات السباحة لحين التأكيد على ضوابط التشغيل المنظمة للعمل، ووضع آلية لتشغيل الفترات الحرة بحمامات السباحة.