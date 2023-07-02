إنقاذ طفل رضيع من تحت الأنقاض فى حادث انهيار منزل بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن المنوفية، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 20 يوما من تحت الأنقاض عقب انهيار منزل بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان شخص وزوجته قد لقيا مصرعهما وأصيب نجليهما وذلك إثر انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع شخص وزوجته وإصابة نجليهما وذلك إثر انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.