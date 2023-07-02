إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 13 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الأحد، إثر تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.