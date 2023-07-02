إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى بصحراوى البحيرة

أصيب 13 شخصا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الأحد، إثر تصادم سيارتى ميكروباص وملاكى بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.
وبالفحص تبين إصابة 13 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ملاكى وميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالقرب من الكيلو 182 دائرة مركز وادى النطرون.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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