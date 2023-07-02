إصابة طالبة باشتباه زائدة وأخرى بهبوط فى امتحانات الثانوية العامة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيبت طالبة باشتباه زائدة وأخرى بهبوط اليوم الأحد خلال أداء امتحانات الثانوية العامة داخل إحدى لجان مركز سمسطا جنوب محافظة، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض طالبتين لحالة اعياء خلال أداهن امتحانات الثانوية العامة داخل إحدى لجان مركز سمسطا، وتم التوجيه بسرعة نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم والوقوف على مدى إصابتهن.

ونقلت سيارتي اسعاف الطالبتين إلى مستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج اللازم لهما داخل المستشفى ..