إسرائيل تصادق رسميا على إقامة مستوطنة فى الجليل شمال فلسطين المحتلة

كتب ـ أحمد جمعة

صادقت الحكومة الإسرائيلية رسميًا، اليوم الأحد، على إقامة مستوطنة "رامات أربيل" في الجليل شمال فلسطين المحتلة، بهدف تهويد المنطقة.

وقدم الاقتراح لشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية، وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق جولدكنوبف، ووزير استيعاب الهجرة أوفير سوفير، ووزير النقب والجليل والمناعة القومية يتسحاق فاسلالاوف، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم.

وفي أغسطس الماضي، اقتحمت مجموعة من إرهابيي تنظيم "شبيبة التلال" الاستيطاني قطعة أرض بملكية خاصة تعود للمواطن الفلسطيني محمد زعل سويطي (85 عاما) من قرية عيلبون، تقع على بعد 3 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من عيلبون، لإقامة بؤرة استيطانية باسم "رمات أربيل".

وسبق أن خطط المجلس الإقليمي "الجليل الغربي" لإقامة هذه البؤرة الاستيطانية في الأرض نفسها في عيلبون، منذ 20 عاما، وهي منطقة العزونية وكانت تتبع قرية عيلبون قبل النكبة في العام 1948.