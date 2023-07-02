أول قمر علاق واقترانات بديعة وشهب.. بالتواريخ تفاصيل الظواهر الفلكية فى شهر يوليو

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك ب المعهد القومى للبحوث الفلكية عن الظواهر الفلكية المرتقبة على مدار شهر يوليو الجارى 2023، حيث سيكون هواة الفلك على موعد مع شهر مثالى واستثنائى يشهد عدد من الظواهر الفلكية التى تشاهد بالعين المجردة .

وينشر "اليوم السابع" أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة بالتواريخ ، كما يلى :

3 يوليو/ بدر القمر (بدر ذو الحجة)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي .

يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 2 إلى 4 يوليو ، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة .

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الرعد ، وهو القمر العملاق الأول من بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023 ، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض ، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض ، لذلك يبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد .. علما بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

7-6 يوليو/ القمر و زحل

يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في الـ 11:10 مساءا تقريبا يوم 6 يوليو .

10 يوليو/ المريخ و ريجولس

يقترن كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد ، وهو ألمع نجوم برج الأسد على الإطلاق ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما .

12 يوليو/ القمر والمشتري

يشرق القمر مقترنا مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث نراهما بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الشرق في الـ 1:45 صباحا تقريبا ، ويترائى هذا المشهد إلى أن يختفي من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

# 13 يوليو/ القمر والثريا

يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض .

15-14 يوليو/ عطارد وخلية النحل

يقترن كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان .. وهو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية من الأرض ، ويبلغ عمره 600 مليون سنة .. يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل في تلك الفترة بإستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير (لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة) .. يبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 9:50 مساءا تقريبا ..

17 يوليو/ محاق القمر (محاق محرم)

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس وبالتالي وجهه المظلم يكون مواجها للأرض .

وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ..

19 يوليو/ القمر وعطارد

يقترن القمر مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) في ذلك اليوم ، ويمكن رؤية هذا الاقتران باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتي الـ 9:00 مساءا تقريبا حيث يبدأ المشهد في الغروب .

21-20 يوليو/ القمر والزهرة والمريخ و ريجولس

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم ريجولس Regulus (قلب الأسد) وهو ألمع نجوم برج الأسد ، تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية

28-27 يوليو/ الزهرة وعطارد و ريجولس .

يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) والنجم ريجولس (Regulus قلب الأسد) في هذا اليوم .

28 يوليو/ القمر وقلب العقرب ..

يقترن القمر في هذا اليوم مع النجم أنتاريس Antares (قلب العقرب) وهو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل ، وحتى بداية غروب هذا المشهد في الـ 2:00 صباحا من اليوم التالي ..

30-29 يوليو - زخة شهب دلتا الدلويات

وهي زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة ، ةتأتي هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 29 وفجر 30 يوليو .