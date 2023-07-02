"أمن الحج": ضبط 105 حملات وهمية و 18 ألفاً بلا تصريح خلال الموسم

إيمان حنا

كشف مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي؛ عن ضبط (105) حملات حج وهمية في مختلف مناطق المملكة، والقبض على القائمين عليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفق"سبق".

ولفت الفريق البسامي؛ إلى أن الجهات الأمنية ضبطت (17615) شخصاً لا يحملون تصاريح حج نظامية؛ منهم (9509) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، فيما بلغ عدد المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرّمة (202695) شخصاً، إضافة إلى إعادة (128999) مركبة غير مصرّح بدخولها إلى مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، والقبض على (33) ناقلاً لأشخاصٍ لا يحملون تصاريح حج نظامية وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن المدة الزمنية لقضاء طواف الوداع في ثالث أيام التشريق أمس السبت.

وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، أن المدة الزمنية لقضاء طواف الوداع في ثالث أيام التشريق تباينت؛ حيث كان متوسط الطواف بالدور الأول 57 دقيقة، ومتوسط الطواف بالسطح 61 دقيقة.

وأضافت: "متوسط الطواف بالدور الأرضي 56 دقيقة، ومتوسط الطواف بالصحن 49 دقيقة، ومتوسط طواف الوداع 55 دقيقة".

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد أعلنت نجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام وتسجيلها أحمال قصوى تاريخية غير مسبوقة بلغت 4464 ميجاوات، وذلك دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة للخدمة الكهربائية أو أي حالات طارئة في مكة المكرمة وعموم المشاعر المقدسة.