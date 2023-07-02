أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة مع توك توك على طريق "الإسماعيلية- السويس"

الإسماعيلية- صبرى غانم - السيد فلاح

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على طريق الإسماعيلية السويس، حيث أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك أمام قرية أبوسلطان على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب8 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من تغريد أمين عبد العال عبد الله 22 عام مصاب ( اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات بالجسم ) السيد أحمد حسن 33 عام مصاب ( اشتباه كسر بالذراع الايسر كدمات وسحجات بالجسم ) - عزة عبد الوهاب عبد العظيم 53 عام مصابة ( اشتباه كسر بالعمود الفقرى جرح بالجبهه حوالى 6 سم )عبد الله أمين عبد العال 12 عام مصاب (كدمات وسحجات بالجسم ) محمد عيسى السيد عبد العال 13 عام مصاب (سحجات وكدمات بالجسم) السيد عيسى السيد عبد العال 22 عام مصاب ( اشتباه ما بعد الإرتجاج كدمات وسحجات بالجسم) سعيدة أحمد حسن 45 عام مصابة ( اشتباه كسر بالقدم اليسرى - سحجات وكدمات بالجسم ).

جبريل أمين عبد العال 19 عاما، مصاب (كدمات وسحجات) جميعهم مقيمين محافظة الشرقية، تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.