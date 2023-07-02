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أسعار تذاكر قطارات المصيف من القاهرة لمرسى مطروح.. تفاصيل

الأحد، 02 يوليو 2023 11:32 ص
أسعار تذاكر قطارات المصيف من القاهرة لمرسى مطروح.. تفاصيل قطار - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر القطارات الموسمية التي شغلتها السكة الحديد لمرسى مطروح، وتشمل قطارات نوم ومكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس.
 
 
أولا: أسعار تذاكر القطارات العادية من القاهرة لمرسى مطروح:
 
 
تذاكر قطارات الدرجة الأولى 250 جنيها.
 
تذاكر قطارات الدرجة الثانية 175 جنيها.
 
تذاكر قطارات الثالثة مكيفة 150 جنيها.
 
 
ثانيا: أسعار تذاكر قطارات النوم من القاهرة لمرسى مطروح:
 
مصريون - مفرد 600 جنيه / مشترك 400 جنيه / طفل 300 جنيه.
 
عرب - مفرد 900 جنيه / مشترك 600 جنيه / طفل 500 جنيه.
 
أجانب - مفرد 60 دولار / مشترك 45 دولار / طفل 40 دولار.
 
 
 
 
 
 

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