أسعار تذاكر قطارات المصيف من القاهرة لمرسى مطروح.. تفاصيل

ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر القطارات الموسمية التي شغلتها السكة الحديد لمرسى مطروح، وتشمل قطارات نوم ومكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس.
أولا: أسعار تذاكر القطارات العادية من القاهرة لمرسى مطروح:
تذاكر قطارات الدرجة الأولى 250 جنيها.
تذاكر قطارات الدرجة الثانية 175 جنيها.
تذاكر قطارات الثالثة مكيفة 150 جنيها.
ثانيا: أسعار تذاكر قطارات النوم من القاهرة لمرسى مطروح:
مصريون - مفرد 600 جنيه / مشترك 400 جنيه / طفل 300 جنيه.
عرب - مفرد 900 جنيه / مشترك 600 جنيه / طفل 500 جنيه.
أجانب - مفرد 60 دولار / مشترك 45 دولار / طفل 40 دولار.
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