اليوم السابع
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أخبار مصر.. الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأحد، 02 يوليو 2023 06:00 م
أخبار مصر.. الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة طقس - ارشيفية

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

 

الخارجية تعرب عن خالص التعازى لحكومة كينيا فى ضحايا حادث سير غرب البلاد

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فى تدوينة له عبر "تويتر"، الأحد، عن خالص التعازى إلى حكومة وشعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث سير طريق ناكورو-كيريشو المأسوى غرب البلاد، مضيفا "خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين."

 

المالية: الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، موضحًا أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية. 
 

التعليم تضبط 6 حالات غش بمحمول فى امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

 

الكهرباء: منظومة العدادات مسبوقة الدفع مؤمنة ولا يمكن التلاعب فى رصيد المشترك

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهاز القارئ الضوئى "اوبتيكال" الذى يستخدمه كشاف شركة شعاع المسئولة عن متابعة الاستهلاك بالعدادات مسبوقة الدفع، لا علاقة له على الإطلاق بالرصيد الموجود بالعداد، وإنما يقتصر دوره على تسجيل البيانات الموجودة بالعداد ومتابعة عدد الشحنات فقط.
 

37 بنكا فى مصر تعاود العمل بعد غد الثلاثاء

تعاود البنوك المصرية وعددها 37 بنكًا العمل بكامل طاقتها بعد غد الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 بعد انتهاء الإجازات الرسمية لعيد الأضحي وثورة 30 يونيو.
 

أسعار الذهب تنخفض 25 جنيها وعيار 21 يسجل 2250 جنيها للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد مستهل التعاملات الصباحية وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 2250 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية بانخفاض واضح عن سعر فتح التداول أمس عند 2275 جنيها بتراجع 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2571 جنيها.

عيار 21 يسجل 2250 جنيها.

عيار 18 يسجل 1929جنيها.

الجنيه الذهب 18000جنيه.
 

معهد الفلك: بدر ذو الحجة العملاق يضىء السماء غدا

قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، إن بدر شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1444هـ سيكتمل غدا الإثنين في حوالي الساعة 2:40 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويبلغ لمعانه 100%، وهو القمر العملاق الأول "سوبر مون" من بين 4 أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر المقبل.

 

الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.
 

 


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