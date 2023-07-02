أخبار مصر.. الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الخارجية تعرب عن خالص التعازى لحكومة كينيا فى ضحايا حادث سير غرب البلاد

أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فى تدوينة له عبر "تويتر"، الأحد، عن خالص التعازى إلى حكومة وشعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث سير طريق ناكورو-كيريشو المأسوى غرب البلاد، مضيفا "خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين."

المالية: الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية، موضحًا أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية. التعليم تضبط 6 حالات غش بمحمول فى امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.