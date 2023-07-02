أخبار مصر.. الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الخارجية تعرب عن خالص التعازى لحكومة كينيا فى ضحايا حادث سير غرب البلاد
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، فى تدوينة له عبر "تويتر"، الأحد، عن خالص التعازى إلى حكومة وشعب كينيا الشقيقين في ضحايا حادث سير طريق ناكورو-كيريشو المأسوى غرب البلاد، مضيفا "خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين."
المالية: الإفراج الجمركى عن بضائع بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية
التعليم تضبط 6 حالات غش بمحمول فى امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة
أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
الكهرباء: منظومة العدادات مسبوقة الدفع مؤمنة ولا يمكن التلاعب فى رصيد المشترك
37 بنكا فى مصر تعاود العمل بعد غد الثلاثاء
أسعار الذهب تنخفض 25 جنيها وعيار 21 يسجل 2250 جنيها للجرام
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2571 جنيها.
عيار 21 يسجل 2250 جنيها.
عيار 18 يسجل 1929جنيها.
الجنيه الذهب 18000جنيه.
معهد الفلك: بدر ذو الحجة العملاق يضىء السماء غدا
قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، إن بدر شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1444هـ سيكتمل غدا الإثنين في حوالي الساعة 2:40 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويبلغ لمعانه 100%، وهو القمر العملاق الأول "سوبر مون" من بين 4 أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر المقبل.
الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة
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